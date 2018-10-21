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Гол Мозякина в овертайме принёс «Металлургу» победу в Череповце

Гол Мозякина в овертайме принёс «Металлургу» победу в Череповце
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Йозефа Яндача.

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Первый период не завершился результативными бросками, а после первого перерыва команды обменялись голевыми атаками – на гол Евгения Тимкина хозяева ответили точным броском в исполнении Юрия Трубачёва. В основное время команды больше не сумели порадовать болельщиков заброшенными шайбами, и судьба встречи решилась в овертайме. Трубачёв был удалён на две минуты за подножку, и гости реализовали численное преимущество усилиями Сергея Мозякина, который принёс победу уральцам.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 2
0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Тимкин (Мозякин) – 30:25 (5x5), 1:1 – Трубачёв (Корнеев, Рыбин) – 37:50 (5x5), 1:2 – Мозякин (Эллисон, Расмуссен) – 63:50 (5x4)
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