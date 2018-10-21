Гол Мозякина в овертайме принёс «Металлургу» победу в Череповце

«Северсталь» встречалась с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Йозефа Яндача.



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Первый период не завершился результативными бросками, а после первого перерыва команды обменялись голевыми атаками – на гол Евгения Тимкина хозяева ответили точным броском в исполнении Юрия Трубачёва. В основное время команды больше не сумели порадовать болельщиков заброшенными шайбами, и судьба встречи решилась в овертайме. Трубачёв был удалён на две минуты за подножку, и гости реализовали численное преимущество усилиями Сергея Мозякина, который принёс победу уральцам.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.