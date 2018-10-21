Дацюк — о буллите СКА: судьи же не бросали монетку, когда принимали решение

Капитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о видеопросмотре буллита Ярно Коскиранты в послематчевой серии с ЦСКА (1:2 Б). Судьи долго просматривали эпизод, после чего приняли решение, что шайба не пересекла линию ворот.



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«Опыт игры с Сорокиным в сборной на мои броски не повлиял. Мы много времени провели вместе в сборной, но там нет возможности тренировать броски друг с другом. Всё время выполняем какие-то задания и находимся в сборной короткий период.



Пересекла ли шайба линию при буллите Коскиранты? В СКА говорят, да, как обычно. Но решение не засчитать принимали же не просто так, не монетку бросали», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть серию буллитов можно на официальном сайте КХЛ.