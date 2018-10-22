Возьмёт ли «Авангард» реванш у «Салавата Юлаева» и другие матчи дня

Сегодня, 22 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Нефтехимик»;
— «Амур» — «Торпедо»;
— «Сибирь» — «Ак Барс»;
— «Барыс» — «Динамо» Мн;
— «Салават Юлаев» — «Авангард»;
— «Йокерит» — «Динамо» Р;
— «Спартак» — «Динамо» М;
— «Сочи» — «Слован»;
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции трёх матчей: «Сибирь» — «Ак Барс», «Салават Юлаев» — «Авангард» и «Спартак» — «Динамо» М.
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