Возьмёт ли «Авангард» реванш у «Салавата Юлаева» и другие матчи дня

Сегодня, 22 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Нефтехимик»;

— «Амур» — «Торпедо»;

— «Сибирь» — «Ак Барс»;

— «Барыс» — «Динамо» Мн;

— «Салават Юлаев» — «Авангард»;

— «Йокерит» — «Динамо» Р;

— «Спартак» — «Динамо» М;

— «Сочи» — «Слован»;

Принять участие в опросе также можно по ссылке.



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции трёх матчей: «Сибирь» — «Ак Барс», «Салават Юлаев» — «Авангард» и «Спартак» — «Динамо» М.