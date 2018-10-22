АХЛ: Никита Сошников забил гол в первом матче в сезоне

«Манитоба Муз» уверенно победил «Сан-Антонио Рэмпейдж» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу фарм-клуба «Виннипега».

В составе «Сан-Антонио» заброшенной шайбой отличился российский нападающий Никита Сошников. Он нанёс пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Антонио».

Россиянин проведёт в команде из штата Техас пять матчей, чтобы набрать форму после длительного восстановления от травмы. Сошников пропустил тренировочный лагерь и старт сезона из-за сотрясения мозга, полученного на тренировке.



Сошников перешёл в «Сент-Луис» в ходе минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона-2017/18 за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира — 2018, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.