Защитник минского «Динамо» Олег Евенко оштрафован за удаление в игре с «Сибирью»

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко выплатит денежный штраф за удаление в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (0:6). Хоккеист получил «5+20» за удар клюшкой по лицу нападающего новосибирцев Максима Казакова.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Олега Евенко по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Видео удаления Евенко в матче с «Сибирью» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Кроме того, Дисциплинарный комитет лиги принял решение отменить наказание для форварда рижского «Динамо» Гунарса Скворцова.

Видео удаления Скворцова в матче с «Витязем» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.