Бэбкок: трудовая этика «Торонто» разочаровывает

Наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о проблемах команды в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Кленовые листья» проиграли «Питтсбург Пингвинз» (0:3) и «Сент-Луис Блюз» (1:4), забросив в этих встречах всего одну шайбу.



«Наша трудовая этика разочаровывает. Мы встретились с командой в ходе тренировочного занятия и говорили только о фактах. Тренировка стала своего рода терапией. Необходимо было понять суть проблемы, чтобы решить её и продолжить двигаться к намеченной цели. Мне нравятся люди, которые говорят правду, знают, чего хотят и как этого достичь.



Мы не думаем, что будем забивать так часто, как делали это в первых матчах сезона. В составе «Торонто» достаточно хоккеистов, способных поражать чужие ворота, но мы должны играть лучше. Когда вы улучшаете игру, у вас появляется больше возможностей для голов», — приводит слова специалиста Sportsnet.

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