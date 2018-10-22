Михайлов: «армейское» дерби показало, что у команд остаются серьёзные резервы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о прошедшем дерби СКА – ЦСКА, в котором победу отпраздновали «армейцы» Москвы, обыгравшие соперника по буллитам.



«ЦСКА выиграл, закрепил за собой первую строчку в таблице Западной конференции, это самое главное. Над командами довлел результат, матч получился стыковым, где-то его можно было рассматривать как репетицию финала Запада. Это повлияло на ход игры — было много перестраховки, команды мало рисковали. Наверное, когда на лёд выходят лидеры отечественного хоккея, рассчитываешь увидеть не один-два гола, а минимум три-четыре.



Наш вратарь Сорокин вновь вытянул серию буллитов, его нельзя не отметить. Как и Шалунова, который не только реализовал все три буллита, но и неплохо сыграл не на своем месте — на краю атаки. Всё-таки хочется видеть этого талантливого хоккеиста на родной для него центральной позиции.



Дерби показало, что у обеих команд остаются серьёзные резервы. Очевидно, тренерским штабам надо внимательно проанализировать эту игру. Кто по ходу сезона будет добавлять и прогрессировать, тот и станет главным претендентом на Кубок Гагарина», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

ЦСКА, как Хабиб, вяжет и душит. В роли Макгрегора оказался СКА Наш боец болел за питерцев, но три буллита Шалунова решили исход поединка в пользу москвичей.