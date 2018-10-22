Кенневилль: кажется, во втором периоде «Чикаго» даже шайбы ни разу не потрогал

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Второй период был сложным со всех точек зрения. Мне кажется, мы даже шайбы ни разу не потрогали. Шайбы проходили сквозь нас, вся борьба у ворот проигрывалась, у соперника было по две-три возможности добивания почти после каждого броска. Такое просто недопустимо», — цитирует Кенневиля.



В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1» и три броска по воротам за 19 минут 42 секунды. Андрей Василевский провёл этот матч в запасе. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов окончил матч с показателем «-2».

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