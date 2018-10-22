«Торпедо» победило в овертайме «Амур», прервав серию из шести поражений

«Амур» выяснял отношения с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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В первом периоде команды обменялись результативными бросками – на гол Антона Шенфельда ответил Владислав Ушенин, реализовавший большинство. После перерыва Павел Дедунов и Александр Кузнецов огорчили гостей, но нижегородцы отыграли одну шайбу незадолго до сирены на второй перерыв усилиями Дамира Жафярова. За две минуты до окончания третьего периода Дмитрий Сёмин точным броском перевёл встречу в овертайм, где победу гостям принёс Шенфельд.

Подопечные Дэвида Немировски прервали свою неприятную серию из шести поражений.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.