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Тейлор, Майоне, Мозякин и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ

Тейлор, Майоне, Мозякин и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков недели в четырёх номинациях.

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Лучшим вратарём признан Дэнни Тейлор («Сибирь»), в двух матчах недели пропустивший в игровое время одну шайбу, а также отыгравший на ноль поединок против «Динамо» (Минск). Тэйлор отразил 98,39% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,48.

Лучшим защитником признан Мэтью Майоне («Динамо» Р), в трёх матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1».

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Мг), в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 4 (3+1) очка.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), отыгравший на ноль поединок против «Адмирала».

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