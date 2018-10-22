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Немировски: «Амур» мог укрепить преимущество, но Галимов оставил нас в игре

Немировски: «Амур» мог укрепить преимущество, но Галимов оставил нас в игре
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выездного матча с «Амуром» (4:3 ОТ). По ходу игры нижегородцы уступали со счётом 1:3.

«Игра получилась тяжёлой. Мы начали матч в хорошем ключе, сумели открыть счёт, но после этого пропустили в меньшинстве. Затем инициатива перешла к «Амуру», который повёл с разницей в две шайбы. Была пара эпизодов, когда соперник мог увеличить преимущество, но Галимов сыграл здорово и оставил «Торпедо» в игре.

Ребята молодцы, они бились до конца и верили в итоговую победу. Сумели вытащить игру, забив за пару минут до сирены, а потом победили в овертайме», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

«Торпедо» прервало серию из шести поражений.

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