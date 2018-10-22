Битва за звание самого популярного клуба КХЛ: баттл в первой группе

В официальном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» стартует битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».
Баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!
В первую группу для голосования вошли клубы:
— «Северсталь» (Череповец);
— ЦСКА (Москва);
— «Динамо» (Минск);
— «Локомотив» (Ярославль);
— ХК «Сочи» (Сочи);
— «Витязь» (Подольск).
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».