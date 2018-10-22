«Вашингтон» подписал контракт новичка с Коди Кларком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Коди Кларком, информирует официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера Брайана Маклеллана. Хоккеист, выбранный под общим 47-м номером на драфте 2018 года, будет в среднем получать в год около $ 870 тыс.



До драфта хоккеист занимал 19-е место в преддрафтовых рейтингах хоккеистов, выступающих на позиции центрального нападающего. В прошлом сезоне форвард выступал в Хоккейной лиге Онтарио.



Коди Кларк — сын известного хоккеиста Венделя Кларка, сумевшего набрать 564 (330+234) балла в 793 играх в Национальной хоккейной лиге.



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