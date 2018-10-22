Билялетдинов: кто вам сказал, что Галиев тренировался в Высшей лиге?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0), а также возвращение в состав Станислава Галиева и Фёдора Малыхина.



«Видно было, что команды хорошо подготовились к встрече. Никто никому не уступал, хорошо действовали в обороне. Лично нам тяжело было пробить защиту «Сибири», но удачно сыграли в большинстве.



Кто вам сказал, что Галиев тренировался с «Барсом»? Кто сказал об этом, у того и спрашивайте. Он занимался не с командой Высшей лиги, а с неиграющим составом. Сегодня Зарипов не играл. Они тренируются, работают. Я не знаю, почему вы раздуваете из этого.



Не скажу, что Малыхин выглядел идеально. Он долго не играл, было трудно войти в игру. Но он старался», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Ранее на официальном сайте «Ак Барса» появился комментарий, в котором сам Билялетдинов рассказал, по какой причине Галиев был отправлен в «Барс».