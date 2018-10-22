Цулыгин: не назову игру «Салавата» спадом, мы же не командам ВХЛ проиграли

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ).



«Соглашусь, сегодня здорово сыграли оба вратаря. Сегодня мы больше играли от обороны, ждали своих моментов на контратаках, они у нас были. В овертайме проиграли, хороший бросок нанес Медведев, Метсола ничего не мог поделать. Почему так происходит, сложно сказать, всё наслаивается, все последние игры — с хорошими соперниками, ребята на эмоциях. Сейчас идет эмоциональное опустошение, тяжело бороться с этим, но, несмотря на усталость, мы сыграли правильно в обороне. Да, мы отдали площадку сопернику, но ждали своих шансов на контратаках, моменты были, но не сумели реализовать.



Доминирование «Авангарда» во втором матче подряд? Никто свои правила здесь не диктует, мы сами диктуем. Надо уметь подстроиться под игру, которая складывается, и выжать из этого максимум. То есть если первую встречу мы смогли выиграть, то сегодня не удалось реализовать свои шансы, но при этом все равно сыграли три периода на ноль.



Спад у команды? Я бы так не сказал, мы же не проиграли командам из ВХЛ, мы проиграли серьезным командам, и в двух этих играх мы играли не хуже соперника. Не назову это спадом, просто стечение обстоятельств.



Малая посещаемость? Мне достаточно тех зрителей, что приходят на игру, поддерживают команду всем сердцем и в поездках, и здесь. Меня это больше интересует», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.