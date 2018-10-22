Жарков: «Авангард» неплохо играл в большинстве, но ничем не удивил

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков подвёл итоги проигранной встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ).



«Почему не сумели выиграть — не знаю. Была вязкая игра, которая шла до гола, это было видно невооруженным глазом. У них было больше опасных моментов, но и у нас тоже. Игра была в стиле плей-офф, до гола, до ошибки.



Удивил ли чем-то „Авангард“? Нет. Играли активно, как обычно. Неплохо сыграли в большинстве, но ничего необычного.



Мотивация на каждый матч у меня имеется. Это семья, друзья и близкие. И те, кто мне постоянно пишет и поддерживает», — приводит слова Жаркова «Горобзор».



Зрители не увидели заброшенных шайб ни в одном из трёх периодов основного времени матча. В овертайме победу подопечным Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева. Сухой матч провёл голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 23 броска в створ своих ворот.