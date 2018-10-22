Уланов: «Спартак» проспал начало матча, но где-то нам улыбнулась фортуна

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (4:2). Специалист отметил, что красно-белые не самым удачным образом провели начало встречи.



«Начало матча мы немного проспали. Нервозно играли, у «Динамо» было преимущество, соперник владел шайбой больше, чем мы. Во втором периоде нас маленько подкосили удаления. Играли в три пары, и один из защитников удалялся. На остальных защитников выпала большая нагрузка. Тем не менее выстояли, сыграли терпеливо. В третьем периоде, конечно, бросок Кутейкина. Где-то немножко фортуна нам улыбнулась, грамотно доиграли до победы», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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