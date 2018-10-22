Орсаг: Таффе устал, но ему нет адекватной замены в «Словане»

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (2:4).



«Мы знали, что нас ждёт очень тяжёлая игра. Мы боролись до конца, это было видно. Может быть, чуть-чуть на нас сказалось то, что мы играли пять матчей за девять дней. «Сочи» играет в физический хоккей, они хорошо катаются. Мы сейчас поедем, немного отдохнём и готовимся к домашней серии.



Таффе не забивает несколько матчей? Джефф Таффе — лучший бомбардир у нас. Мы ждём, что он будет отдавать, забивать. Но сейчас на нём, скорее всего, сказалась усталость из-за этих пяти матчей, это было видно. Мы будем за ним наблюдать. Конечно, есть игроки, которые пытаются дойти до уровня первого звена, но пока нет адекватной, равноценной замены ему. Он для нас тот игрок, на которого мы надеемся, который должен играть в большинстве. Бывает, что какие-то игры у него не получаются, но он вернётся обратно к своей игре, когда отдохнёт. Мы надеемся, что всё будет в порядке», — цитирует Орсага официальный сайт «Сочи».