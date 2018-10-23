Витолиньш: год назад не поверил бы, что после ОИ останемся со Знарком без работы

Бывший тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш рассказал о поиске новой работы. В настоящее время специалист консультирует рижский «Курбадс». Латвийский клуб принимает участие в Континентальном кубке.

«Движуха в Европе по большому счету ещё не началась. Сыграно всего каких-то десять туров. Обычно изменения в командах начинаются где-то в декабре. В Европе деньги считать умеют и расставаться с тренерами не спешат. Нужно смотреть во всех направлениях.

Пока оставался без работы, изучал общую картину и пришёл к выводу, что бизнес превыше всего. Спортивные результаты и знания тренера — далеко не решающие факторы. Главное — это связи. Каждый хочет что-то поиметь. Такую тенденцию я часто наблюдал в той же Швейцарии. Некоторые решения порой кажутся нелогичными. Берут тренера из фарм-клуба, хотя есть возможность взять гораздо более классного специалиста. Но менеджер клуба в своё время работал в Америке и познакомился там с тренерами, одного из которых переманил к себе.

Если бы год назад мне сказали, что после победы на Олимпиаде останемся со Знарком без работы, я бы этому не поверил. Это ещё раз доказывает, что в жизни ничего не гарантировано. Надо быть готовым к любому повороту», – цитирует Витолиньша Diena.