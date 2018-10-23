Фёдор Беляков продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник Фёдор Беляков покинул усть-каменогорское «Торпедо». В ближайшее время он станет игроком московского ЦСКА, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

В нынешнем сезоне Беляков сыграл в 16 матчах чемпионата ВХЛ – Кубка Шёлкового пути, в которых отметился пятью результативными передачами. Его показатель полезности составил «+2».

25-летний Беляков в сезоне-2017/18 выступал за «Торпедо» и «Салават Юлаев», в 17 матчах отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафа.



Также воспитанник хоккейной школы «Крылья Советов» известен по выступлениям за «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Адмирал» и «Сибирь». В общей сложности в КХЛ в активе Белякова 211 матчей, в которых он набрал 17 (4+13) очков при полезности «-14» и 112 штрафных минутах.