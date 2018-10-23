Александр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ, Семён Варламов – третьей

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой дня стал голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов, отразивший 37 бросков из 38 в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1). Российский вратарь одержал четвёртую победу в сезоне.

Вторая звезда – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 4 (2+2) очками в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:2). Овечкин вышел на девятое место в НХЛ по голам в большинстве. Теперь на счету капитана «столичных» 233 шайбы, заброшенные в большинстве, он обогнал Дино Сиссарелли (232).

Первая звезда – форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли с 4 (2+2) очками в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ).