Овечкин — второй в НХЛ по очкам среди действующих игроков лиги

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка. Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 1135 очков за карьеру и вышел на 54-е место в истории, обогнав Мариана Госсу и Патрика Марло (оба — по 1134) по очкам в НХЛ. За карьеру в лиге Александр провёл 1011 матчей, в которых забросил 615 шайб и сделал 520 результативных передач. Следующей целью для Овечкина является результат Никласа Лидстрёма — 1142 балла.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 2857, второе место занимает Яромир Ягр — 1921, топ-3 замыкает Марк Мессье — 1887. Среди действующих игроков Овечкин вышел на второе место (рекорд принадлежит Джо Торнтону — 1428).

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