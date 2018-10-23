Э. Линдхольм — о старте сезона: я всегда думал, что могу забрасывать шайб 25

Нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм прокомментировал свою игру на старте регулярного чемпионата НХЛ. В восьми поединках он набрал 8 (5+3) очков.

«Я всегда считал, что нужно больше забивать. Так что в этом году я хорошо стартовал. Всегда думал, что могу забрасывать шайб 25. У меня неплохой бросок, и я всегда стремлюсь открыться под передачу. И шайба приходит ко мне, когда я нахожусь в выгодной ситуации», — цитирует Линдхольма официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2017/18 Линдхольм принял участие в 81 игре за «Каролину Харрикейнз», записав в актив 44 (16+28) балла при показателе полезности "-8" и 18 минутах штрафного времени. 23 июня Элиас стал участником крупной сделки между «Калгари» и «Каролиной», а 16 июля «огоньки» подписали новый шестилетний контракт с Линдхольмом на $ 29 млн.