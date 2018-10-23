Е. Григоренко: «Трактору» нужно было «кусаться» за победу

Нападающий череповецкой «Северстали» Евгений Григоренко подвёл итоги встречи с «Трактором» (4:0).



«Остался настрой с прошлого матча с «Магниткой». Все понимали, что сегодня нельзя проигрывать, необходимо поправлять своё турнирное положение. Мы знали, что Челябинск тоже не в зоне плей-офф, им тоже нужно было «кусаться» за победу. Но нам нужно было больше, плюс мы играем дома, необходимо было порадовать болельщиков перед выездной серией и с хорошим настроением уйти на небольшой отдых и готовиться к выезду.



Любой нападающий хочет забить, но без бросков голов не будет. Вратарь тоже не всесильный. Доминик по 50-60 бросков отражает, видна усталость, и вратари противника ничем не лучше, они так же могут устать и пропустить любой нелепый гол, как, например, вчера забил Кутейкин. Элемент удачи есть, но где-то можно потерять концентрацию и может залететь такой гол. Нужно просто накидывать на ворота, сейчас всё отскакивает. Так все команды, в принципе, играют. Будем бросать — будут голы», — цитирует игрока официальный сайт лиги.