4 очка Пастрняка помогли «Бостону» в гостях обыграть «Оттаву»

«Бостон Брюинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 4 (2+2) баллами за результативность. Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 38 бросков. Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил защитник Тома Шабо.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). Решающим в матче стал 3-й период, в котором хозяевам удалось забросить 3 шайбы.

Голами в составе победителей отметились: Джефф Питри, Брендан Галлахер и Джонатан Друен.