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4 очка Пастрняка помогли «Бостону» в гостях обыграть «Оттаву»

4 очка Пастрняка помогли «Бостону» в гостях обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 4 (2+2) баллами за результативность. Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 38 бросков. Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил защитник Тома Шабо.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). Решающим в матче стал 3-й период, в котором хозяевам удалось забросить 3 шайбы.

Голами в составе победителей отметились: Джефф Питри, Брендан Галлахер и Джонатан Друен.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Пастрняк (Хайнен, Крейчи) – 11:17 (5x5), 1:1 – Шабо (Райан, Стоун) – 37:51 (5x4), 1:2 – Крейчи (Пастрняк, Бержерон) – 39:09 (5x3), 1:3 – Бержерон (Пастрняк, Гжельчик) – 40:21 (5x4), 1:4 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 45:31 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 2
0:1, 3:0, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Фролик (Ткачук, Баклунд) – 16:46 (5x5), 1:1 – Питри (Друен, Доми) – 35:50 (5x4), 2:1 – Галлахер (Питри, Доми) – 37:29 (5x4), 3:1 – Друен (Улле) – 39:11 (5x5), 3:2 – Линдхольм (Баклунд, Ткачук) – 51:10 (5x5)
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