«Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», прервав серию из 5 побед

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:4 (1:1, 1:3, 3:0) в пользу гостей. У «Предаторз» прервалась серия из 5 побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Брент Бёрнс, который забросил победную шайбу и отметился двумя результативными передачами. По два очка в составе победителей набрали: Тимо Майер(1+1), Томаш Гертл (1+1), Эвандер Кейн (0+2) и Логан Кутюр (0+2).

В составе «Нэшвилла» 3 (2+1) очка набрал Виктор Арвидссон. Двумя результативными передачами отметился форвард Райан Джохансен. Голкипер Юусе Сарос отразил 27 бросков из 32.