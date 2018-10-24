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«Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», прервав серию из 5 побед

«Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», прервав серию из 5 побед
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:4 (1:1, 1:3, 3:0) в пользу гостей. У «Предаторз» прервалась серия из 5 побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Брент Бёрнс, который забросил победную шайбу и отметился двумя результативными передачами. По два очка в составе победителей набрали: Тимо Майер(1+1), Томаш Гертл (1+1), Эвандер Кейн (0+2) и Логан Кутюр (0+2).

В составе «Нэшвилла» 3 (2+1) очка набрал Виктор Арвидссон. Двумя результативными передачами отметился форвард Райан Джохансен. Голкипер Юусе Сарос отразил 27 бросков из 32.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 5
1:1, 3:1, 0:3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Майер (Донской, Бёрнс) – 06:58 (5x4), 1:1 – Арвидссон – 11:14 (5x5), 2:1 – Форсберг (Джохансен, Эллис) – 20:21 (5x5), 2:2 – Гертл (Кутюр, Майер) – 27:51 (5x5), 3:2 – Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 30:45 (5x5), 4:2 – Смит (Арвидссон) – 39:45 (5x5), 4:3 – Диллон (Гертл, Бёрнс) – 51:40 (4x5), 4:4 – Павельски (Кейн) – 52:16 (5x5), 4:5 – Бёрнс (Карлссон, Кейн) – 57:08 (5x4)
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