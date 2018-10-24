Лайне: это будут матчи «Виннипега» с «Торонто», а не меня против Мэттьюса

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился ожиданиями от встреч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

«С моей точки зрения, это всё-таки встреча между «Виннипегом« и «Торонто». Во всяком случае так было в последние два года. Мы оба полагаем, что речь идёт о соперничестве между командами, а не нами. Журналистам и болельщикам нравится говорить о том, что мы играем друг против друга, но завтра «Виннипег» будет играть против «Торонто». Так мы видим этот матч.

Это всё тот же ажиотаж. Мы оба на хорошем уровне провели первые два сезона и сейчас играем друг против друга. Так будет всегда. Всегда интересно играть против хорошего соперника, против сильной команды. Так будет завтра и в субботу», — цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.