Шайфли: Мэттьюс ещё прибавит, но пока он не вышел на уровень Макдэвида

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли сравнил двух лучших игроков старта сезона НХЛ — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Безусловно, Остон — великий игрок. У него великолепная техника. Понаблюдайте за ним — в каждой игре он создаёт массу моментов. Но Коннор Макдэвид два раза подряд набирал больше 100 очков за сезон. Он сделал многое из того, чего Мэттьюс ещё не добился. Мэттьюс — звезда лиги и ещё прибавит. Но пока он не вышел на уровень Макдэвида.

«Торонто» сыграл семь матчей, «Эдмонтон» только три. Сезон только начался, ещё многое произойдёт. В каждом чемпионате бывают взлёты и падения. Остон отлично стартовал, и пожелаем ему продолжать в том же духе, но интересно будет поговорить на эту тему в середине сезона.

Уверен, что Коннору нравится, когда ему бросают вызов. Это помогает ему проявить свои лучшие качества. Отличный старт Мэттьюса — замечательный раздражитель для него. Но в этом нет ничего хорошего для нас», — цитирует Шайфли официальный сайт НХЛ.