«Барыс» расторг контракт с Артёмом Лихотниковым

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Артёмом Лихотниковым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Артёма за вклад в успехи клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за «Номад» и набрал 8 (6+2) очков.

В минувшем сезоне Лихотников провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Также форвард сыграл 26 игр, выступая за «Номад», где отметился 7 (2+5) баллами. За два сезона в КХЛ Артём сыграл 39 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6» и 34 штрафных минутах.