Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: вторая группа участников

В официальном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».
Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попадут по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей! Из первой группы в следующий раунд вышли «Локомотив» и ЦСКА.
Во вторую группу для голосования вошли клубы:
— «Динамо» (Рига);
— «Спартак» (Москва);
— «Динамо» (Москва);
— «Йокерит» (Хельсинки);
— СКА (Санкт-Петербург);
— «Слован» (Братислава).
Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».