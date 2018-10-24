Назаров – о поражении от «Амура»: в концовке не хватило силёнок и концентрации

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевое поражение от хабаровского «Амура» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Начали хорошо, спишем на то, что это четвёртая выездная игра, третья — на Дальнем Востоке. В конце не хватило силёнок, концентрации, всё вместе. Пропустили два гола, в конце вроде забили, но соперник выстоял. Готовимся к следующему матчу», — сказал Назаров на пресс-конференции после матча.



В ходе выездной серии «Нефтехимик» одолел «Куньлунь» (4:2), но уступил «Витязю» (1:3), «Адмиралу» (1:4) и «Амуру». Следующий матч подопечные Назарова проведут 27 октября, в Нижнекамск приедет челябинский «Трактор». В настоящий момент «Нефтехимик» занимает восьмое место на Востоке.