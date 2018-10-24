«Салават Юлаев» — СКА: Бурдасов и Арзамасцев вернулись в состав хозяев

«Салават Юлаев» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — СКА.
В состав хозяев вернулся защитник Захар Арзамасцев, восстановившийся после травмы, и форвард Антон Бурдасов, который отбыл дисквалификацию. Нападающий выйдет на матч с капитанской нашивкой.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Елизаров – Коледов, Ткачёв – Хохряков – Бурдасов;
Арзамасцев – Терещенко, Шэн – Основин – Кугрышев;
Семёнов – Сергеев, Жарков – Кадейкин – Солодухин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;
Хафизуллин – Токранов, Кручинин – Дергачёв – Барабанов;
Рукавишников – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;
Галенюк, Ли – Каблуков – Кетов, Мальцев.