«Салават Юлаев» — СКА: Бурдасов и Арзамасцев вернулись в состав хозяев

«Салават Юлаев» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — СКА.

В состав хозяев вернулся защитник Захар Арзамасцев, восстановившийся после травмы, и форвард Антон Бурдасов, который отбыл дисквалификацию. Нападающий выйдет на матч с капитанской нашивкой.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Елизаров – Коледов, Ткачёв – Хохряков – Бурдасов;

Арзамасцев – Терещенко, Шэн – Основин – Кугрышев;

Семёнов – Сергеев, Жарков – Кадейкин – Солодухин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;

Хафизуллин – Токранов, Кручинин – Дергачёв – Барабанов;

Рукавишников – Зуб, Кузьменко – Коскиранта – Плотников;

Галенюк, Ли – Каблуков – Кетов, Мальцев.