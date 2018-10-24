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Тапола: отменённый гол «Ак Барса» — ключевой момент матча

Тапола: отменённый гол «Ак Барса» — ключевой момент матча
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Это очень хорошая победа для нас. Я думаю, ключевым моментом игры стал видеопросмотр гола «Ак Барса», который не засчитали из-за офсайда. Он придал нам сил, потому что в первом периоде было очень тяжело, соперник действительно начал игру сильно и мощно. Но во втором мы немного выпрямили положение, а после гола уже начали играть всё лучше и лучше, в итоге добились хорошей победы.

Как старались действовать в третьем периоде? Главным для нас было продолжать играть в свою игру, при этом не слишком увлекаться атакой. Мы знали, что «Ак Барс» — одна из сильнейших команд в России и она может наказать за любую ошибку, поэтому старались играть с оглядкой на оборону, держа троих игроков сзади, но при этом атаковали по мере возможностей.

Игра Лазушина? Бесспорно, для того чтобы побеждать в таких матчах, необходима хорошая игра вратаря. Лазушин сегодня действовал прекрасно, не знаю, сколько было реальных шансов у соперника, но во всех случаях он нам помог и сыграл здорово», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Видео отменённого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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