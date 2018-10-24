«Авангард» — «Динамо» Мн: Крис Верстиг не попал в заявку омского клуба

Стали известны составы омского «Авангарда» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заключительная игра очередного дня пройдёт в Балашихе и начнётся в 19:30 мск.

В заявке омской команды отсутствует канадский нападающий Крис Верстиг.

«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев – Франсон, Широков – Деарне, Петров;

Мартынов – Чудинов, Пережогин – Зернов – Манукян;

Емелин – Покка, Кошелев – Семёнов – Михеев;

Тальбо – Стась – Галимов, Фисенко, Заседа.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош – Готовец, Хауден – Казионов – Пулккинен;

Лисовец – Хенкель, А. Костицын – Ковыршин – Степанов;

Осипов – Хохлов, Буйницкий – Китаров – Артёмов;

Знахаренко, Дроздов – Волков – Когалев.