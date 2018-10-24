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«Авангард» — «Динамо» Мн: Крис Верстиг не попал в заявку омского клуба

«Авангард» — «Динамо» Мн: Крис Верстиг не попал в заявку омского клуба
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы омского «Авангарда» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заключительная игра очередного дня пройдёт в Балашихе и начнётся в 19:30 мск.

В заявке омской команды отсутствует канадский нападающий Крис Верстиг.

«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);
Медведев – Франсон, Широков – Деарне, Петров;
Мартынов – Чудинов, Пережогин – Зернов – Манукян;
Емелин – Покка, Кошелев – Семёнов – Михеев;
Тальбо – Стась – Галимов, Фисенко, Заседа.

«Динамо» Мн:

Энрот (Карнаухов);
Уиркош – Готовец, Хауден – Казионов – Пулккинен;
Лисовец – Хенкель, А. Костицын – Ковыршин – Степанов;
Осипов – Хохлов, Буйницкий – Китаров – Артёмов;
Знахаренко, Дроздов – Волков – Когалев.

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