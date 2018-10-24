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Светлов: «Адмирал» движется в правильном направлении, мы заслужили победу

Светлов: «Адмирал» движется в правильном направлении, мы заслужили победу
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после домашней победы над нижегородским «Торпедо» (3:2). После двух периодов «моряки» обыгрывали соперника со счётом 3:0.

В целом игра не была лёгкой. Команда здорово провела второй период, мы повели со счётом 3:0, но в заключительном отрезке столкнулись с большими проблемами. Благодарю ребят за самоотдачу, за то, что выстояли. Эти два очка очень важны для нас. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Было очень много матчей на тоненького, где команда проигрывала в концовке, но сегодня она выстояла и заслужила победу», — сказал Светлов на пресс-конференции.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд. В настоящий момент команда Светлова занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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