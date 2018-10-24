Экс-форвард «Магнитки» Войтек Вольски продолжит карьеру в «Куньлуне»

Как стало известно «Чемпионату», экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски перебрался в «Куньлунь». Нападающий подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Ранее он расторг соглашение с уральским клубом по обоюдному согласию.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В этом сезоне 32-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата в составе «Магнитки», забросив шесть шайб (две из которых были победными) и сделав девять результативных передач при показателе полезности «+2».



В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут 28 секунд. Вольски был лучшим снайпером уральской команды среди иностранных игроков и вторым бомбардиром после Мэтта Эллисона.