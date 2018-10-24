Цулыгин: назначение Бурдасова капитаном «Салавата» — командное решение

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с питерским СКА (2:1).



«Начали мы сегодня не очень хорошо, но при этом ребята всё равно молодцы. Они смогли переломить ситуацию за счёт самоотдачи, доигрывали эпизоды до конца. В некоторых играх нам не везло, сегодня повезло со вторым голом. Мы выиграли — значит, заслужили, работа была проделана большая.



Назначение Бурдасова капитаном? Это командное решение, всё на благо команды.



Изменение рисунка игры? Сейчас мы играем с топовыми командами, с ними больших счетов быть не может, поэтому игры получаются такими напряжёнными. Все пытаются сыграть правильно в обороне, сложно забить. Уже прошло 20 игр, все начинают друг друга изучать, смотреть на сильные стороны и пытаться их исключать в игре, чтобы соперник не мог забить. Совокупность этих вещей сейчас приводит к такому результату.

Сложный календарь? Надо это принять и перебороть, пройти эти игры с достоинством. Сегодня ребята хорошо сыграли в обороне, хотя первый период проиграли по броскам со счётом 3:16, но во втором выиграли, и третий уже был более-менее ровным по броскам. Все видели, знали этот календарь и готовились к нему», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.