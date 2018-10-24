Гол Михеева в овертайме принёс «Авангарду» победу в матче с минским «Динамо»

«Авангард» встречался с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу подопечных Боба Хартли.



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Белорусский клуб вышёл вперёд на 10-й минуте матча после того, как результативный бросок удался Александру Когалеву. Во втором игровом отрезке омская команда трижды огорчила голкипера минского клуба Юнаса Энрота стараниями Сергея Широкова, Вилле Покки и Андрея Стася. На старте заключительной трети встречи Андрей Костицын реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а за три минуты до окончания периода Когалев оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу омичам принёс Илья Михеев.



Минское «Динамо» продлило серию поражений до десяти матчей, а «ястребы» одержали вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.