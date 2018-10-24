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Гол Михеева в овертайме принёс «Авангарду» победу в матче с минским «Динамо»

Гол Михеева в овертайме принёс «Авангарду» победу в матче с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу подопечных Боба Хартли.

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Белорусский клуб вышёл вперёд на 10-й минуте матча после того, как результативный бросок удался Александру Когалеву. Во втором игровом отрезке омская команда трижды огорчила голкипера минского клуба Юнаса Энрота стараниями Сергея Широкова, Вилле Покки и Андрея Стася. На старте заключительной трети встречи Андрей Костицын реализовал большинство и сократил отставание до минимума, а за три минуты до окончания периода Когалев оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу омичам принёс Илья Михеев.

Минское «Динамо» продлило серию поражений до десяти матчей, а «ястребы» одержали вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2018, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
4 : 3
0:1, 3:0, 0:2, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Когалев (Дроздов, Уиркош) – 09:48 (5x5), 1:1 – Широков (Зернов) – 24:50 (5x5), 2:1 – Покка (Петров, Семёнов) – 31:10 (4x4), 3:1 – Стась (Галимов) – 33:35 (5x5), 3:2 – Костицын (Уиркош, Ковыршин) – 44:42 (5x3), 3:3 – Когалев (Ковыршин, Костицын) – 57:02 (5x5), 4:3 – Михеев (Деарне) – 64:01 (3x3)
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