Форвард «Авангарда» Крис Верстиг улетел в Канаду по семейным обстоятельствам

Нападающий омского «Авангарда» Крис Верстиг покинул «Авангард» по семейным обстоятельствам. Об этом сообщил наставник «ястребов» Боб Хартли по окончании матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ).

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«Крис улетел домой в Торонто по семейным обстоятельствам. На данный момент мы не знаем, когда он вернётся», — сказал Хартли на пресс-конференции после матча.



Верстиг пополнил ряды «Авангарда» перед стартом этого сезона. Канадец провёл 11 матчей и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-1».

«Авангард» одержал вторую победу подряд и закрепился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на шесть очков.