Сан-Луи: шикарный гол Кучерова, но пас Стэмкоса просто невероятен

Легендарный в прошлом нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартен Сан-Луи прокомментировал гол российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (1:0). Для Кучерова эта шайба стала 150-й за карьеру в североамериканской лиге, ворота «лавин» защищал Семён Варламов.

«Шикарный гол Кучерова, но пас Стэмкоса просто невероятен! Большинство ребят, которые много забивают, в этой ситуации бросили бы сами, особенно если у тебя пока один гол в сезоне. Всё дело в умении читать игру. Если ты это умеешь, тебя ждёт успех. Хоккейный интеллект», — написал Сан-Луи в своём «твиттере».

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.