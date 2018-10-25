Кожевников: «Адмиралу» нужно не бодаться с КХЛ, а спокойно искать общий язык

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Адмирала» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Команда находится в непростых условиях, летает регулярными рейсами, словно вернув нас в суровые советские годы. Как следствие, эпидемия травм, да еще при тяжелой предсезонной комплектации. Другая проблема, о которой трубят со всех сторон, — финансовые задолженности. Безусловно, на таком фоне двухматчевая победная серия «Адмирала» стала приятной неожиданностью. Откровенно говоря, в этом сезоне по-новому взглянул на работу Сергея Светлова. Ему приходится справляться с ролью кризисного тренера, а это совершенно особое амплуа, мало почетное и мало приятное. Одно дело — тренировать СКА или ЦСКА с их инфраструктурами и идеально выверенными передвижениями как на льду, так и по стране, и совсем другое — тот же «Адмирал». Здесь один сезон идёт для любого тренера за два-три.

Все знают о тех долгах, которые клуб нарастил в последние годы, понятно, что они тяжелы для Владивостока, особенно в период региональных выборов. Но в то же время в нынешней ситуации не вижу никакого смысла бодаться с КХЛ. Наоборот, нужно спокойно искать с лигой общий язык. Насколько я знаю, в «Адмирал» на прошлой неделе пришёл новый руководитель. Надеюсь, что ему удастся найти какие-то компромиссные решения с лигой. Также имеет смысл объединиться вокруг Светлова, оттолкнуться от той именно хоккейной работы, которую проводит тренерский штаб и которая видна невооружённым взглядом. Например, в Москве и против «Спартака», и против ЦСКА Владивосток, несмотря на проблемы с составом, смотрелся очень заряженным, мне он понравился», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.