Нестеров: Дрю Даути – эталон защитника для меня, не Мэтью Майоне же?

Хоккеист ЦСКА Никита Нестеров рассказал, сложно ли себя проявить атакующим защитникам в команде Игоря Никитина, и назвал защитника «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути эталоном игрока обороны.



«Смотря в каком плане атакующий защитник. Вот смотрите, есть в НХЛ защитник Эрик Карлссон. У него, условно, 60 очков и «-30» показатель полезности. Получается, в защите он вообще не играет, а является нападающим.



Дрю Даути? Вот это хороший пример. Он и в атаке отрабатывает, и в обороне. Если ты атакующий защитник, то про защиту в любом случае не должен забывать. Бессмысленно бегать только в нападение. Даути – эталон защитника для меня? Да. Ну не Мэтью Майоне же (смеётся). С завистью смотрю на причёску Майоне. Пытался отрастить такую же, но что-то мне не идёт.



Опять же, у того же Майоне 25 очков, но показатель полезности «-8». Наверное, рижское «Динамо» раскрывает защитников (улыбается)», — сказал Нестеров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Никитой Нестеровым читайте на «Чемпионате» сегодня.



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