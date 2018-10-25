Дроздов: жизнь как у всех молодых игроков — летом был на Кипре, машину не купил

Нападающий минского «Динамо» Иван Дроздов поделился мнением о причинах неудачного сезона команды.



«У любого тренера свои требования. По-английски я говорю не очень хорошо, но помогают с этим ребята и второй тренер. Я бы не сказал, что Дуайер не доверяет молодым игрокам. Например, в матче с московским «Динамо» я провёл на льду больше 11 минут, и это нормально!



Отменена ли задача попасть в плей-офф? У нас сильная команда, которая способна решить эту задачу. Пока нам не везёт, чего-то не хватает. Но ничего страшного, нужно собраться, и тогда победы придут.



Что происходит в жизни помимо хоккея? Наверное, всё то же самое, что и у остальных молодых хоккеистов. Летом с друзьями слетал на Кипр, отдохнул классно. Машину ещё не купил. Не знаю, на что копить – на неё или на что-то ещё. Я даже первую зарплату до сих пор почти не потратил», — цитирует форварда официальный сайт лиги.