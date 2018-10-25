Джо: никогда не думал об игре в Китае, когда выступал за Гарвардский университет

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Брэйден Джо рассказал, что никогда не думал о возможности игры в Китае.



«Честно говоря, выступая за Гарвардский университет, я и представить себе не мог, что когда-нибудь буду играть в Китае. И первый гол в КХЛ, к тому же забитый дома, чрезвычайно важен для меня и моего будущего. Думаю, я каждый год прогрессирую как игрок. Я играю и нападающим, и защитником, так что постепенно осваиваю универсальную роль в команде, и для меня очень важно то, что я могу исполнять её на таком уровне. В Гарварде я тоже играл и там и там, теперь вот снова практикую это в «Куньлуне» и очень этому рад. Надеюсь, со временем у меня появится больше возможностей проявить себя по мере того, как тренеры будут больше мне доверять и чаще выпускать на лёд.



Думаю, мы в состоянии победить кого угодно, если будем играть в свою игру. В тех матчах, которые закончились нашими поражениями, мы подстраивались под соперника, не следовали своей системе, и в этом была наша ошибка. Играя же в свою игру, мы будем иметь шансы на победу каждый день», — цитирует Джо официальный сайт «Куньлуня».