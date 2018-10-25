В Новокузнецке планируют построить новую ледовую арену стоимостью 9 млрд рублей, сообщает «Новокузнецк. ru» со ссылкой на план развития города. Также планируется провести ремонт «Арены кузнецких металлургов» на сумму 2,9 млрд рублей.



Напомним, новокузнецкий «Металлург» был исключен из Континентальной хоккейной лиги в мае 2017 года. Минувший сезон команда провела в Высшей хоккейной лиге, где добралась до 1/4 финала розыгрыша плей-офф.



Ранее исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что с текущим положением дел в экономике региона задача вернуть «Металлург» в элиту невыполнима. Однако вопрос подлежит пересмотру, когда финансовая ситуация в Кемеровской области изменится в лучшую сторону.