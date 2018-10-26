«Питтсбург» разгромил «Калгари», у Малкина две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» разгромно уступил «Питтсбург Пингвинз» — 1:9 (0:3, 0:4, 1:2).

К 54-й минуте «пингвины» вели со счётом 8:0 – дубли оформили Фил Кесселл и Патрик Хёрнквист, по голу в свой актив записали Сидни Кросби, Брайан Раст, Джек Джонсон и Джейк Гюнцель. Только в концовке встречи Джеймс Нил размочил счёт, но последнее слово всё равно осталось за гостями, шайбу забросил Мэтт Каллен.

Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, также на его счету показатель полезности «+1», две штрафные минуты и два броска в створ ворот за 16 минут и 24 секунды, проведённых на льду.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд, благодаря которой поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции (12 очков). «Огоньки» (10) – 10-е на Западе.