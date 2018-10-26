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«Питтсбург» разгромил «Калгари», у Малкина две передачи

«Питтсбург» разгромил «Калгари», у Малкина две передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» разгромно уступил «Питтсбург Пингвинз» — 1:9 (0:3, 0:4, 1:2).

К 54-й минуте «пингвины» вели со счётом 8:0 – дубли оформили Фил Кесселл и Патрик Хёрнквист, по голу в свой актив записали Сидни Кросби, Брайан Раст, Джек Джонсон и Джейк Гюнцель. Только в концовке встречи Джеймс Нил размочил счёт, но последнее слово всё равно осталось за гостями, шайбу забросил Мэтт Каллен.

Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, также на его счету показатель полезности «+1», две штрафные минуты и два броска в створ ворот за 16 минут и 24 секунды, проведённых на льду.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд, благодаря которой поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции (12 очков). «Огоньки» (10) – 10-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 9
0:3, 0:4, 1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кросби (Летанг, Брассар) – 04:23 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Малкин, Кросби) – 14:18 (5x4), 0:3 – Раст (Симон, Олексяк) – 19:08 (5x5), 0:4 – Кессел (Малкин, Брассар) – 21:17 (5x5), 0:5 – Хёрнквист (Шихан, Дюмулен) – 26:28 (5x5), 0:6 – Кессел (Летанг, Раст) – 29:19 (5x5), 0:7 – Джонсон (Брассар, Мяяття) – 39:38 (5x4), 0:8 – Гюнцель (Кросби) – 53:55 (5x5), 1:8 – Нил (Монахан, Дюбе) – 58:00 (5x5), 1:9 – Каллен (Симон) – 58:34 (5x5)
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