Здено Хара стал третьим защитником в истории НХЛ, оформившим дубль в 41 год

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) благодаря шат-ауту Ярослава Галака. Дубль в активе Здено Хары, ещё одну шайбу забросил Джейк Дебраск.

Защитник «Бостона» Здено Хара стал третьим защитником в истории НХЛ, оформившим дубль в 41 год (41 год 222 дня). Игрок «Питтсбург Пингвинз» Тим Хортон в 1971 году оформил дубль в возрасте — 41 год 277 дней. Защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём в 2011 году забросил две шайбы в одном матче в 41 год 191 день.

Видео одной из шайб Хары можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Недавний матч с «Эдмонтоном» стал для капитана «Бостона» 900-м в составе «Брюинз». 41-летний словак – шестой игрок в истории клуба, достигший этой отметки. Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку — 1518 матчей, второе место занимает Джонни Бьюсик (1436), топ-3 замыкает нынешний генеральный менеджер «мишек» Дон Суини — 1052 игры. В топ-5 также входят Уэйн Кэшмэн (1027) и продолжающий карьеру Патрис Бержерон — 970.