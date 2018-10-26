Фридман: Тарасенко должен действовать агрессивнее, так хочет «Сент-Луис»

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал игру нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«От Тарасенко «Сент-Луис» хочет, чтобы он действовал более агрессивно. До минувших выходных средняя дистанция для броска у Владимира составляла почти восемь метров, и при этом он попал в створ в 85% случаев. Это лучше, чем в прошлом сезоне, когда расстояние было более 10 метров и точность попадания в створ равнялась 70%.

«Блюзмены» отмечают, что Тарасенко может быть более опасным. У него великолепный, мощный бросок, который может решать исход матчей. И иногда он предпочитает бросать с расстояния, вместо того чтобы подойти к воротам ближе», — отметил Фридман.