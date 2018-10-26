Вице-президент «Детройта»: я не знаю, когда у нас будет отличная команда

Старший вице-президент «Детройт Ред Уингз» Джим Девеллано поделился мнением о ситуации в команде, выдавшей худший старт сезона начиная с середины 1980-х годов.

«По большому счёту, то, что говорили обо мне в 1980-е годы, не отличается от того, что говорят о руководстве клуба сейчас. Просто поменялись фамилии. В лиге 31 команда. Если занимаешь в ней последнее место или одно из последних, критика неизбежна. Мы это понимаем. Нам это не нравится. Но это часть нашего бизнеса, и мы взрослые люди. Команда строится на звёздах. Мне и Кену Холланду больно от того, что сейчас у нас их нет. Звёзды выигрывают матчи, продают билеты, делают телерейтинги. Поэтому очень обидно, что у нас нет такого игрока или игроков, что было бы ещё лучше. Пока я могу вам только сказать, что у нас есть план.



Мы не хотим давать обещаний. Не хотим говорить: «Через два года у нас будет отличная команда». Или через четыре. Если честно, мы не знаем, когда это произойдёт. Уже было немало прецедентов с другими клубами. Никто не знает, сколько времени потребуется. Но мы крайне нетерпеливы. Мы привыкли побеждать. Мы можем предпринять определённые шаги, чтобы ускорить этот процесс. Я не буду вдаваться в детали, но мы можем пойти на не совсем обычные меры, чтобы улучшить наше турнирное положение и стать сильнее.



Всё начинается с суперзвезды. Мы это понимаем. Я могу вам обещать, что при Кене Холланде и Джимми Девеллано клуб будет вести агрессивную политику. Мы не намерены спокойно наблюдать за ситуацией. Мы наблюдали за ней в последние два года. И до конца этого нам придётся вести себя так же, потому что мы не можем ничего предпринять. Но не надо думать, что Кен и я собираемся сидеть сложа руки и не будем ничего делать. Такого не будет. Так сейчас обстоят дела. Мы находимся в непростом положении», – сказал Девеллано.