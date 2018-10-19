Генменеджер «Детройта»: я выиграл три Кубка Стэнли, я не оглядываюсь через плечо

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд ответил на вопрос, не оглядывается ли он через плечо, зная, что Стив Айзерман оставил пост генменеджера «Тампа-Бэй Лайтнинг» и может сменить Холланда в «Детройте».

«Я проработал менеджером в этой лиге 23 года. Я выиграл три Кубка Стэнли и пять Президентских кубков. Я не оглядываюсь через плечо», — цитирует Холланда официальный сайт НХЛ.

Для «Детройта» поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» стало седьмым подряд на старте нынешнего сезона. Лишь дважды в истории НХЛ команда из Города моторов стартовала хуже. В сезоне-1975/76 безвыигрышная серия «Детройта» с начала сезона составила 10 матчей, а в сезоне-1985/86 «Ред Уингз» не знали успеха в девяти играх подряд.